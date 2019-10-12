2019-10-12T10:55:22+03:00
Общество

Тюменский учёный напомнил ямальским аборигенам о пользе крови и печени оленя

Но этих продуктов становится всё меньше
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский учёный напомнил ямальским аборигенам о пользе крови и печени оленя для здоровьяТюменский учёный напомнил ямальским аборигенам о пользе крови и печени оленя для здоровьяФото: pixabay.com
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Ключевой темой в 2019 году для Тюменской области, Югры и Ямала стало создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Все три субъекта РФ вошли в пятёрку пилотных регионов, где будет открыт НОЦ. В его рамках разработают и запустят четыре блока: «Арктика» (ресурсы и качество окружающей среды), «Нефть и газ» (цифровая трансформация индустрии), «Биологическая безопасность» (безопасность для человека, животного, растения), «Образование» (развитие индивидуальных траекторий для каждого участника процесса).

По словам научного сотрудника ТИУ, заслуженного деятеля науки России Анатолия Силина, на базе вуза формируется социологическая школа, которая изучает проблемы людей. Эти проблемы связаны с индустриальным освоением Арктики и формированием человеческого капитала для решения глобальных инвестиционных проектов.

Ямальские специалисты провели соцопросы, и на первом месте среди проблем, волнующих жителей, стоит здоровье. Исследователь подчеркнул, что для здоровья аборигенам нужно употреблять кровь и печень оленя, морошку, строганину из муксуна, то есть традиционную пищу. Тем не менее, этих продуктов на Севере становится меньше и меньше.

– Что касается приезжающих на сезоны вахтовиков, то они, экономя средства, ограничивают себя в полноценном и сбалансированном питании, отсюда тоже – и гастриты, и колиты, - рассказал Анатолий Силин.

Он также предложил в рамках формирования НОЦ разработать документы, которые бы регламентировали труд и отдых вахтовиков, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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