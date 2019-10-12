Настольные игры помогают тюменским ребятишкам пройти курс реабилитации

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-12T07:38:41+03:00

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Проект «Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков «Играем вместе!», который реализует ТОО инвалидов «Вера», продолжается! Как отметила председатель общественной организации Елена Яковенко, осень для «Веры» началась плодотворно и активно. В течение сентября общественники ездили по общеобразовательным и коррекционным школам, реабилитационным центрам и санаториям.

- Проект «Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков «Играем вместе!» получил гранты губернатора Тюменской области. Его реализуют активисты организации, тренеры, волонтеры и все, кто знает, любит и играет в новус, шаффлборд, кульбито, матрешку, джаколо, нок-хоккей и другие игры, - рассказала Елена Яковенко.

В начале октября команда побывала в тюменской начальной школе-детском саду №8 и приняла участие в городском Дне здоровья. У игровых столов собирались целыми семьями, что порадовало общественников.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», завтра «Вера» с играми отправится в «Ребячью республику», где планируется турнир на 200 человек. Также в планах – мероприятие по презентации настольных спортивных игр в Упоровском районе и игротека в областном реабилитационном центре «Родник». Психологи считают, что в игровой форме люди гораздо проще пройти курс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU