2019-10-12T07:38:41+03:00
Общество

Настольные игры помогают тюменским ребятишкам пройти курс реабилитации

В регионе с успехом реализуется проект общественников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Настольные игры помогают тюменским ребятишкам пройти курс реабилитацииНастольные игры помогают тюменским ребятишкам пройти курс реабилитацииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Проект «Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков «Играем вместе!», который реализует ТОО инвалидов «Вера», продолжается! Как отметила председатель общественной организации Елена Яковенко, осень для «Веры» началась плодотворно и активно. В течение сентября общественники ездили по общеобразовательным и коррекционным школам, реабилитационным центрам и санаториям.

- Проект «Инклюзивные настольные спортивные игры для детей и подростков «Играем вместе!» получил гранты губернатора Тюменской области. Его реализуют активисты организации, тренеры, волонтеры и все, кто знает, любит и играет в новус, шаффлборд, кульбито, матрешку, джаколо, нок-хоккей и другие игры, - рассказала Елена Яковенко.

В начале октября команда побывала в тюменской начальной школе-детском саду №8 и приняла участие в городском Дне здоровья. У игровых столов собирались целыми семьями, что порадовало общественников.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», завтра «Вера» с играми отправится в «Ребячью республику», где планируется турнир на 200 человек. Также в планах – мероприятие по презентации настольных спортивных игр в Упоровском районе и игротека в областном реабилитационном центре «Родник». Психологи считают, что в игровой форме люди гораздо проще пройти курс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аплодисменты участников «научных боёв» в Ишиме будут оценивать шумометром
Родителей тюменских учеников познакомят с «вынесенными уроками»
Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона
Ялуторовчанки на 32 неделе беременности продефилируют в вечернем платье
Погода в Тюмени 12 октября: воздух прогреется до +14
В ишимской школе презентовали «агролабораторию»
Тюмень – в лидерах рейтингов по качеству дорог
Образовательный форум «ИБ без границ» собрал на одной площадке специалистов ИТ-сферы
Проект «Школа социального предпринимательства» в Тюменской области получит продолжение
11 новых рабочих мест появится в Казанском районе благодаря новому инвестпроекту
Тюменским предпринимателям расскажут, как открыть своё дело
Екатеринбургская фирма будет охранять базу отдыха тюменского правительства
Тюменец по почте получал наркотики из зарубежного магазина
Пенсионер, которому обещали бесплатное обследование, вышел из тюменской клиники с кредитом
В багажнике авто тоболяка нашли тушу убитой косули
Профессиональные эксперты помогают развить бизнес участникам «Тюменской марки»
Молодой тюменец с двумя ножами напал на женщину и отобрал сумку с продуктами
В тюменских болотах найдена женщина с перерезанным горлом
Пьяный тюменец протаранил ограждение на Московском тракте
Клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться сервисом Кошелек Pay