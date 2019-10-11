В ишимской школе презентовали «агролабораторию»

СЕГОДНЯ 21:39 2019-10-11T21:39:29+03:00

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В ишимской школе №1 после масштабной модернизации презентовали специализированный класс, который получил название «агролаборатория». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, одно из крупнейших предприятий АПК региона – ишимский агрохолдинг «Юбилейный» - инвестировал в проект 300 тысяч рублей. Это не только социальная ответственность, но и часть стратегии по формированию кадрового резерва.

Агролабораторию оснастили разнообразным оборудованием естественнонаучного профиля. Здесь есть: комплект микропрепаратов по ботанике, зоологии, анатомии и общей биологии, набором влажных препаратов по внутреннему строению млекопитающих, моллюсков, земноводных и рыб, школьные микроскопы с подсветкой и цифровым микроскопом Левенгука, объёмные модели внутренних органов и скелета человека, а также цифровая лаборатория по биологии для сдачи государственной итоговой аттестации.

Благодаря лаборатории, подрастающее поколение сможет сформировать полное представление о профессии специалиста сельского хозяйства и сделать осознанный выбор профессии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что гранты на развитие крестьянско-фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап» получили 8 жителей сельских районов Тюменской области. Программа реализуется в регионе в рамках национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

ИСТОЧНИК KP.RU