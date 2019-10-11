2019-10-11T10:59:39+03:00
Общество

Райффайзенбанк: более 60% клиентов готовы снимать наличные на кассе

Вадим Бегун
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Фото - Райффайзенбанк.Фото - Райффайзенбанк.
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Райффайзенбанк изучил заинтересованность клиентов в сервисе снятия наличных на кассе. Согласно данным опроса, в котором приняло участие 890 человек, более 60% респондентов интересно воспользоваться такой услугой. Степень заинтересованности зависит от потребительских привычек: у клиентов, редко пользующихся наличными, она составляет 60%, а у часто снимающих денежные средства - 66%.

У работы и дома

77% опрошенных снимают наличные при покупках в магазине не менее одного раза в месяц, из них 18% - 4 и более раз. Чаще всего наличные снимают в магазинах около работы (35%) или по пути домой (30%). При этом 17% респондентов идут к банкоматам, когда совершают покупки в торговых центрах и магазинах.

Основной барьер — привычка

Не готовы пользоваться сервисом снятия наличных всего 16% участников исследования. 8% респондентов вообще не пользуются наличными, а другая половина называет среди основных барьеров непривычную механику сервиса, нарушение конфиденциальности операции, а также психологический дискомфорт при задержке очереди.

- Мы видим, что снятие небольших сумм наличных - сценарий, с которым регулярно сталкиваются клиенты, - отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. - При этом в силу новизны сервиса для клиентов особенно важны надежность банка, который его предоставляет, и доверие к розничной сети. Мы рады предложить нашим клиентам сервис, который поможет им легко решать повседневные финансовые задачи.

Сервис снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок картами Mastercard доступен клиентам Райффайзенбанка во всей сети BILLA с 8 октября. Подробности о сервисе можно найти на сайте банка.

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