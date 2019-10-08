2019-10-08T12:15:02+03:00
Происшествия

Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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У тюменки украли телефон во время празднования 8 марта. Фото - pixabay.com.У тюменки украли телефон во время празднования 8 марта. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени полицейские вернули владелице похищенный смартфон. Гаджет украли у девушки во время празднования Международного женского дня.

По информации пресс-службы городской полиции, 8 марта в дежурную часть поступило заявление от тюменки. Девушка сообщила, что у нее похитили сотовый телефон стоимостью свыше 10 тысяч рублей.

– Потерпевшая праздновала 8 марта в своей квартире в компании знакомых. Употребив спиртные напитки, девушка уснула. В это время один из гостей воспользовался ситуацией и украл ее смартфон. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако на днях стражи правопорядка задержали 22-летнего безработного, подозреваемого в краже, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Оказалось, что злоумышленник, совершив кражу, сбыл украденное в комиссионный магазин города и покинул областную столицу. Гаджет уже возвращен законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он может попасть в колонию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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