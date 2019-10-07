2019-10-07T21:21:30+03:00
Общество

В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»

Мероприятие прошло в поддержку национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
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На территории государственного природного заказника регионального значения «Лебяжье» Тюменской области прошла акция «Чистый лес» в рамках акции «Живи, лес!» и в поддержку нацпроекта «Экология», в рамках которого департамент лесного комплекса Тюменской области реализует проект «Сохранение лесов».

В мероприятии приняли участие более 600 человек, которые общими усилиями убрали лесной участок площадью 20 гектаров, собрали валежник и неликвидную древесину объёмом более 400 кубометров. Древесину активисты унесли в естественные прогалы, а бытовой мусор – к дороге. По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Николая Пуртова, леса захламляются не только по вине человека, но и от природы.

- Что мы делаем на этой акции? Мы даем новому лесу расти, воспроизводиться естественным образом. Но первостепенная задача акции «Чистый лес» – привлечь внимание населения к нашему лесу, к его сохранению. Чем больше людей к нам придет, тем больше будет противников лесных пожаров и сторонников сохранения лесов, - отметил Николай Пуртов.

Он подчеркнул, что акция проводится в поддержку нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». Основная цель проекта – восстановить баланс между выбытием и воспроизводством лесов.

- Акция «Живи, лес!» проходят во всех лесничествах, во всех районах. Это целая серия акций – и «Чистый лес», и «День посадки леса», и «Сохрани лес», – заключается не только в том, что нужно убирать лес от мусора или от захламленности, нужно и высаживать лес, и ухаживать за ним. Так в сентябре в поддержку нацпроекта «Экология» мы посадили 4,5 га саженцев сосны, - отметил Николай Пуртов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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