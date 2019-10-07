Тюменцам расскажут об эффективных способах исправления прикуса
14 октября состоится онлайн-конференция «Эффективные способы исправления прикуса». На Ваши вопросы ответит Дейнеко Наталия Владимировна, врач-стоматолог ортодонт второй квалификационной категории семейной стоматологии «Доктор Альбус».
– Проблема неправильного прикуса актуальна не только для детей, но и взрослых. К счастью, современные технологии позволяют его исправить. В данной конференции специалист расскажет на что обратить внимание родителям и кому показана коррекция, ведь помимо эстетической стороны вопроса, на которую мы в первую очередь обращаем внимание, неправильный прикус может стать причиной серьезных стоматологических проблем, но и со здоровьем человека в целом, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.
В рамках данной онлайн-конференции Вы можете получить ответы на вопросы:
• профилактика ортодонтических заболеваний
• методы исправления прикуса у пациентов разного возраста
• когда стоит обратиться к стоматологу ортодонту
• как выбрать брекет-систему
• уход за полостью рта во время ношения ортодонтических конструкций
Ответы на все вопросы будут опубликованы 14 октября 2019 года.
Задать свои вопросы Вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.