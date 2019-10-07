Следователи разберутся в смерти маленькой тюменки, выпавшей из окна высотки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-07T12:12:31+03:00

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Тюменские следователи разберутся в смерти маленькой девочки, тело которой накануне, 6 октября, было обнаружено под окнами жилого дома на улице Василия Гольцова. По предварительным данным, ребенок упал с четырнадцатого этажа.

– По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой в обязательном порядке будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре из 16 этажа жилого дома выпала 15-летняя девушка. В правоохранительные органы позвонили очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU