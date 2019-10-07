2019-10-07T08:47:14+03:00
Общество

Почти пятьдесят тысяч тюменцев вышли на городской субботник

В этом им помогла 41 единица спецтехники
Вадим Бегун
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Тюменцы прибрались на улицах города. Фото - пресс-службы администрации города Тюмени.Тюменцы прибрались на улицах города. Фото - пресс-службы администрации города Тюмени.
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В Тюмени 5 октября прошел общегородской субботник. Неравнодушные местные жители вышли на улицы областного центра, чтобы сделать их чище. Всего в мероприятии были задействованы почти пятьдесят тысяч тюменцев.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, на уборку города вышли 3 764 хозяйствующих субъекта и 48 964 жителя города. Участников обеспечили всем необходимым инвентарем, мешками и перчатками. В субботнике была задействована 41 единица техники: грузовые автомашины и погрузчики.

– С общей площади уборки, которая равняется 11 267 тысячам квадратных метров было вывезено 7 068 кубических метра мусора. Тюменцы отремонтировали и покрасили 1 832 единицы малых архитектурных форм, посадили 29 деревьев и 69 кустарников, вырубили 1 874 квадратных метров поросли, а также собрали и вывезли мусор с захламленных участков, – добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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