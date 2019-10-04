Тюменская игротека «Конструктория» объединила семьи Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-04T11:42:41+03:00

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Второй раз семейная игротека «Конструктория» приехала в столицу Югры при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Мероприятие посетили около тысячи хантымансийцев.

Дети, родители, бабушки и дедушки собрались в выходной день для совместного и полезного времяпрепровождения. 30 конструкторов, представленных на площадке, развивают разнообразные навыки ребёнка. Среди них ответственность, креативность, усидчивость, умение работать в команде, любовь к ручному труду, чувство эстетики и десятки других.

Семья Выставкиных пришла на мероприятие впервые. Родители хотели провести время всей семьей. «Мы стараемся посещать такие мероприятия, потому что они сплачивают семью, – рассказывает Кристина Выставкина, – В будни не всегда удается организовать что-то подобное и уделить все время ребенку. Поэтому хочется, чтобы выходные дни проходили в такой атмосфере, где все вовлечены в интересный процесс».

При входе на территорию игротеки каждому ребенку выдается карта конструкторов. На нее нанесены 30 пунктов, которые символизируют определенный регион или достопримечательности России. Во время игры родители и дети не только проводят время вместе, но и узнают информацию об истории и географии страны. Каждому участнику, посетившему «Конструкторию», присваивают «ученую степень». Чем больше конструкторов собрано, тем выше звание – от «исследователя» до «академика конструкторских наук».

- Во время сбора конструктора ребёнок развивает творческое, логическое, стратегическое, пространственное, техническое и математическое мышление. Играя, он обучается, и это происходит естественно и ненавязчиво. Кроме того, “Конструктория” решает важную задачу, поддерживая и сохраняя семейные ценности, объединяя детей и родителей, – отмечает начальник Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Хантоса» Евгений Родионов.

Программа мероприятия также включала в себя мастер-классы: детей научила лепить из глины мастерица Окружного дома народного творчества Югры, а Детский клуб «Минк» делал вместе с юными гостями игротеки слаймы – игрушки из вязкого желеобразного материала. У всех гостей была возможность принять участие в экологических акциях игротеки: сборе пластиковых крышечек и детском книжном обменнике.

Традиционно больше всего участников, как детей, так и родителей, собрала площадка с конструктором в напольной зоне – деревянная железная дорога длиною 80 квадратных метров с мостами, сотнями поездов, станциями, депо и вагонами.

Детям старшего возраста также выдавали «карту будущих профессий», где они могли посмотреть, какой конструктор поможет развить те или иные навыки, необходимые для определенной специальности.

- Радует, что игротека радует и сплочает семьи по всей области, - говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Завершится цикл мероприятий игротекой в Тюмени, уже в ноябре этого года.

СПРАВКА:

Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» – одна из самых успешных и известных программ российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники и крупные международные фестивали – независимо от масштаба, все проекты программы «Родные города» решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности компании «Газпром нефть».