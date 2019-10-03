Тюменским предприятиям рассказали, зачем создан Портал поставщиков Тюменской области

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-03T19:18:12+03:00

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Поставщики и заказчики Портала поставщиков Тюменской области приняли участие в круглом столе сегодня, 3 октября. Проект по созданию портала поставщиков реализуется департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области совместно с Управлением государственных закупок Тюменской области и Федеральной электронной торговой площадкой АО «ТЭК-Торг».

Суть проекта состоит в том, чтобы на базе интернет-магазина АО «ТЭК-Торг» создать Портал поставщиков Тюменской области. Этот портал содержит информацию о производственных компетенциях промышленных предприятий региона, поставщиках и подрядчиках. Портал создаётся в целях расширения рынков сбыта, увеличения продаж и оказания услуг предприятиями-поставщиками Тюменской области.

Над проектом начали работать в 2019 году, и сегодня на электронной площадке зарегистрированы 457 организаций Тюменской области. Во время круглого стола участникам показали возможности портала, представили план по его дальнейшему развитию и наполнению. Также было принято решение об интеграции портала поставщиков Тюменской области и портала поставщиков Москвы, на котором размещаются закупки малого объёма заказчиков региона.

Всего в круглом столе приняли участие 280 предприятий и организаций Тюменской области, включая компании из муниципальных образований. Для них было организовано подключение по видеоконференцсвязи.

Отметим, что работа по созданию портала продолжается, ознакомиться с порталом поставщиков и его возможностями можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU