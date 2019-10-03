2019-10-03T12:19:42+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли женщину, которой отказали в помощи иностранные специалисты

Российская пациентка благодарит местных медиков
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские врачи спасли россиянку.Тюменские врачи спасли россиянку.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Врачи «Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России» (больница «Водников») буквально с того света вытащили российскую пациентку, которая экстренно вылетела из Болгарии. Местные врачи отказали ей в предоставлении помощи, отправив в РФ.

Дело в том, что болгарские специалисты, по словам Елены Методиевой, изначально поставили ей неверный диагноз, а когда «опомнились», посоветовали «немедленно ехать в Россию». По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, женщина с трудом перенесла перелет, скорая забрала ее прямо из аэропорта. В больнице федерального значения «Водников» ей сделали операцию, в настоящее время она продолжает восстанавливаться.

– Я лежала очень долго, и все видела: какое у них доброе отношение, как они заботятся. За всеми ухаживают, кормят прилично. Хочу сказать спасибо каждому: от самого большого начальника до самого маленького работника, всему хирургическому отделению. Спасибо, что дали мне возможность жить и радоваться жизни, видеть солнце и небо, – говорит Елена Методиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два ишимца до смерти забили в ванной и ограбили 79-летнюю пенсионерку
Могли причинить вред здоровью: тюменское кафе оштрафовано на 300 тысяч рублей
Хотел торговать ценными бумагами: тюменец лишился денег из-за мошенника
Казахстанское продукты «забраковали» тюменские таможенники на границе
Тюменец отправился в колонию за фиктивную регистрацию 35 мигрантов в однокомнатном доме
Пенсионерка сломала ребра в аварии на улице Пархоменко в Тюмени
Тюменку, выложившую в «Одноклассники» видео с нецензурной бранью, оштрафовали
Бесправник сбил молодого человека на улице Закалужской в Тюмени
Мужчину, из-за которого тюменка перевернула авто на крышу, лишили прав
Тюменку, которая вывела людей из горящего здания, наградили благодарственным письмом
На фасаде появились трещины: в Тобольске экстренно расселяют жильцов аварийного дома
В Тюмени открыт офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый»
Следователи проверят информацию о выписке тяжелобольного в Тюмени
«Благодаря ему я жива»: тюменка, получившая инфаркт на парковке ТЦ, принесла спасителю цветы
Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни
Депутат Госдумы Николай Брыкин оценил предприятие по производству сыров в Казанском районе
Тюменцы наловили рыбы почти на миллион рублей