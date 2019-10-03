Тюменские врачи спасли женщину, которой отказали в помощи иностранные специалисты

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-03T12:19:42+03:00

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Врачи «Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России» (больница «Водников») буквально с того света вытащили российскую пациентку, которая экстренно вылетела из Болгарии. Местные врачи отказали ей в предоставлении помощи, отправив в РФ.

Дело в том, что болгарские специалисты, по словам Елены Методиевой, изначально поставили ей неверный диагноз, а когда «опомнились», посоветовали «немедленно ехать в Россию». По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, женщина с трудом перенесла перелет, скорая забрала ее прямо из аэропорта. В больнице федерального значения «Водников» ей сделали операцию, в настоящее время она продолжает восстанавливаться.

– Я лежала очень долго, и все видела: какое у них доброе отношение, как они заботятся. За всеми ухаживают, кормят прилично. Хочу сказать спасибо каждому: от самого большого начальника до самого маленького работника, всему хирургическому отделению. Спасибо, что дали мне возможность жить и радоваться жизни, видеть солнце и небо, – говорит Елена Методиева.

ИСТОЧНИК KP.RU