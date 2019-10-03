2019-10-03T12:43:08+03:00
Происшествия

Тюменец отправился в колонию за фиктивную регистрацию 35 мигрантов в однокомнатном доме

До этого мужчину уже привлекали к ответственности за подобное нарушение
Вадим Бегун
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Тюменец дважды "приютил" в своем доме мигрантов. Фото - pixabay.com.Тюменец дважды "приютил" в своем доме мигрантов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени 26-летний ранее судимый местный житель вновь осужден за фиктивную регистрацию 35 мигрантов. Должных выводов мужчина для себя не сделал, теперь ему придется почти на два года поселиться в колонии.

– По версии дознания, молодой человек с 26 февраля по 13 марта этого года предоставил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в однокомнатный дом, где он проживал с семьей, 35 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Армении. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности – также за фиктивную регистрацию. Тогда он «приютил» в доме 23 мигранта. Но судья не оценил такой поступок и выписал ему штраф в размере 110 тысяч рублей. К сожалению, тюменец должных выводов для себя не сделал.

Суд по совокупности приговоров окончательно приговорил парня к одному году 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Таже он снова должен выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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