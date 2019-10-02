В Тюменской области впервые состоялся зональный чемпионат по футболу роботов

СЕГОДНЯ 21:08 2019-10-02T21:08:33+03:00

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На базе ялуторовской школы №4 на прошлой неделе впервые состоялся зональный чемпионат по футболу роботов «Робофутбол-2019». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, участниками стали 11 команд, в которые вошли школьники от 7 до 17 лет из Ялуторовска, Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа.

Правила «Робофутбола» простые: состав из трёх лего-роботов пытается забить гол соперникам за два тайма, каждый из которых длится 5 минут. Задача чемпионата – профессиональная ориентация учеников, которые обучаются робототехнике и информационным технологиям, а также формирование навыков инженерного мышления.

В течение дня команды проявляли огромную волю к победе, соревнуясь с соперниками. В финальной битве на поле вышли сборные школы №4 Ялуторовска и школы Декабристов. Победу одержала команда четвёртой школы «Стальная нога». Лидеры каждого матча получили дипломы, а победители получили кубок «Робофутбол-2019».

Отметим, что высокие технологии активно внедряются в сферу новых развлечений, промышленность и быт человека. Поэтому так важно развивать киберспорт и робототехнику.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», учащиеся тюменских школ показывают высокие результаты в высокоинтеллектуальных состязаниях. Самыми значимыми и перспективными для большинства ребят являются Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», робототехническая олимпиада.

ИСТОЧНИК KP.RU