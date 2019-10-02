Тюменские предприятия планируют поставлять продукцию в Армению

СЕГОДНЯ 19:20 2019-10-02T19:20:16+03:00

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Делегация Тюменской области на прошлой неделе завершила деловой визит в город Ереван (Армения). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, поездка состоялась с 24 по 27 сентября при участии Центра поддержки экспорта Тюменской области, Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» и деловых кругов – представителей МСП.

В состав тюменской делегации вошли: предприятие по производству упаковки для яичной и молочной продукции ООО «НГ-ГРУПП», компания по производству дисков сцепления для грузовых и легковых авто «Тюменский завод стеновых материалов» и предприятие по производству аэрозольной продукции «Завод «Тюменские аэрозоли».

В программе поездки: деловые встречи и биржа контактов в формате B2B, в рамках которых тюменцы провели переговоры с потенциальными партнёрами из Армении по экспорту продукции и услуг (с компаниями ООО «АспарАрмс», ООО «Ворсорд», ООО «Аракс птицефабрика», ООО «Апаран ГРУПП», СП ЗАО «Камаз Армения»). Кроме того, для участников бизнес-миссии были организованы индивидуальные посещения предприятий-импортрёров Еревана.

По итогам бизнес-миссии в Армению тюменские предприниматели уже начали переговоры в рамках установленных контактов, чтобы обсудить условия осуществления первых поставок.

Центр поддержки экспорта приглашает тюменские предприятия к участию в следующих мероприятиях. По организационным вопросам просим обращаться к руководителю Центра Сергею Полухину, тел.: +7-969-809-74-09, e-mail: PoluhinSV@72to.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU