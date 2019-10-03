Погода на 3 октября в Тюмени: утром и вечером дождь

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-03T05:00:59+03:00

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Сегодня, 3 октября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний мелкий дождь должен закончиться к полудню, но вечером он начнется снова и пойдет сильнее.

Температура воздуха ночью составит +8 градуса, днем потеплеет до 12 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +13. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер, переходящий в западный, 3-6 метров в секунду.

3 октября отмечается день великомученика Евстафия Плакиды. В народе этот день назывался Астафьевы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, бывал ветренный, и по ветру судили о погоде: если ветер северный – близко стужа; южный ветер – к теплу; западный – к мокроте, дождям, а восточный – к ясной погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU