Иностранные студенты построят общежитие из доширака в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-02T14:07:17+03:00

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В Тюмени появится общежитие из доширака. Строить его будут студенты, в том числе и приезжие. Руководить возведением метрового здания из брусочков лапши быстрого приготовления будут опытные строители.

– Лапша быстрого приготовления – это негласный символ студенчества. Совместная работа над созданием такого общежития, как нам кажется, не только развеселит студентов, но и поможет им понять суть проекта, то есть сплотиться, – сообщил руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов, добавив, что принять участие в создании студенческого арт-объекта могут все желающие.

Само мероприятие пройдет в пятницу, 4 октября, в 13.00 в корпусе Тюменского индустриального университета по адресу Луначарского, 2. Цель проекта – в интерактивной форме помочь студентам, которые приехали учиться в Тюмень из других городов, влиться в местную студенческую тусовку, завязать знакомства и лучше узнать город. Для участия в проекте приезжим студентам необходимо заполнить заявку на этом сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU