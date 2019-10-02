В Тюмени машина задела двухлетнюю девочку: водитель уехал с места ДТП

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-02T12:41:08+03:00

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В Тюмени накануне, 1 октября, около часу дня на территории парковки у торгового центра «Лента» произошло ДТП. В нем пострадал маленький ребенок.

– Автомобиль, двигаясь задним ходом, задел двухлетнюю девочку. Дедушка вместе с внучкой ушел с места дорожного инцидента, однако позже родственникам малышки пришлось обратиться в больницу: девочка получила телесные повреждения. Водитель уехал, и теперь он разыскивается, – рассказали подробности происшествия в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области, попросив очевидцев позвонить по телефонам: 29-14-88 и 8 922 263 31 33.

В ведомстве сообщили еще об одном ДТП, которое произошло вчера около 19.00 на улице Трактовой, 10 в поселке Боровский. Там автомобиль «ГАЗ 31105» сбил двоих мужчин 63-х и 66-ти лет. По предварительным данным, пешеходы переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате инцидента оба получили ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU