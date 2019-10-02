Улицу Полевую в Тюмени откроют после ремонта в середине ноября

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-02T10:01:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени улицу Полевую, где сейчас идет капитальный ремонт, планируется сдать 15 ноября. В этот день, по заверениям властей, здесь уже будет двигаться автотранспорт.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, пропускная способность автомобильной дороги увеличится в несколько раз – улица Полевая станет четырехполосной, также появятся правоповоротные дополнительные полосы.

– В настоящее время на участке от улицы Степана Халтурина до Димитрова выполнено 80 процентов ремонтных работ. Сейчас осуществляется асфальтирование проезжей части и тротуаров. Вдоль улицы располагаются частные дома, поэтому для шумопонижения проектом также предусмотрена установка пластиковых окон, – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Евгений Сорокин.

Чиновник добавил, что здесь также установят металлические ограждения, ливневую канализацию и уличное освещение, появятся широкие тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU