2019-09-30T19:15:32+03:00
Общество

Добровольцы Тюменской области очищают леса от мусора на экологических субботниках

Активисты продолжают включаться в реализацию экологической реформы в регионе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Добровольцы Тюменской области очищают леса от мусора на экологических субботниках. Фото: ТЭОДобровольцы Тюменской области очищают леса от мусора на экологических субботниках. Фото: ТЭО
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Почти 200 добровольцев приняли участие в экологических субботниках, которые прошли при поддержке «Тюменского экологического объединения» и департамента недропользования Тюменской области. Активисты, которые продолжают включаться в реализацию экологической реформы в родном регионе, очистили лес и городские озеленённые территории, собрав более пяти тонн отходов.

Мероприятие продолжило цикл субботников «Зелёная Россия», которые проходили в Тюменской области с начала сентября 2019. На уборку вышли пенсионеры, волонтёры и представительницы общественных организаций. Собственными силами дамы-волонтёры собрали почти 1 тонну мусора вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.

В Ишиме в рамках ежегодной акции «Чистый лес» тоже прошёл массовый субботник. Школьники, представители администрации экстренных служб и организаций города убрали около четырёх тонн коммунальных отходов с территории памятника природы регионального значения «Синицинский бор» и его территории. Мусор, которые собрали активисты, - результат времяпрепровождения отдыхающих. У региональной автотрассы на пути к бору, например, находили преимущественно строительные отходы.

Как отметил руководитель «Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин, предприятия всегда с готовностью отвечает на инициативу граждан о проведении экологических акций.

- Мы с радостью отмечаем, что среди волонтёров много подростков и молодёжи, которые искренне заботятся о природе Тюменской области. Все, кто также желает проявить активную гражданскую позицию, могут направить обращение в адрес регионального оператора. Мы обязательно проконсультируем и поможем организовать правильную уборку, - отметил он.

Также Константин Фрумкин призвал жителей региона не надеяться на помощь добровольцев, а самим бережно относиться к природе и ответственно подходить к вопросам утилизации отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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