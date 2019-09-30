Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-30T17:39:02+03:00

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Альфа-Банк улучшает условия по ипотечным кредитам. С 1 октября 2019 клиенты банка могут оформить ипотеку по ставке от 8,49%: ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости. В частности, кредит под залог квартиры, которая находится в собственности, и займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья. Сроки ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет.

Кроме того, клиенты Альфа-банка могут использовать маткапитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку жилья – как готового, так и строящегося. Сам заёмщик должен внести не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Сегодня «Альфа-банк» - в ТОП-5 ведущих банков по объёму ипотечных кредитов. С января 2019 года ипотечный портфель увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 составил более 67 миллиардов рублей. Доля рынка Альфа-Банка по объёму выдач ипотеки по итогам июля достигла 3,05%.

Подробности о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте Альфа-банка.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», 12 июля в Тюмени открылся ипотечный центр «Альфа-Банка». В новом центре созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU