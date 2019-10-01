Тоболяка обманули мошенники, попросив перевести деньги за «купленный» товар

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-01T07:00:39+03:00

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69-летний мужчина обратился в тобольскую полицию. Пожилой человек заявил, что его нагло обманули, попросив перевести всю сумму за товар, который он решил приобрести.

– Пенсионер на интернет-сайте решил приобрести лодочный мотор. Созвонившись с продавцом, мужчина обговорили все условия сделки. Тоболяка заверили, что товар будет доставлен транспортной компанией, но для этого необходимо полностью оплатить покупку. Когда потерпевший перевел злоумышленнику более 34 тысяч рублей, мошенник на связь больше не выходил, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемого. В пресс-службе напомнили: если вас обманули, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы

ИСТОЧНИК KP.RU