Тюменским школьникам рассказали о важности ИТ-грамотности и о цифровой гигиене

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-27T16:06:35+03:00

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Представители департамента информатизации Тюменской области приняли участие в Губернаторской школе, которая открылась на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Задача экспертов – помочь участникам школы в работе над проектами.

Специалисты провели с ребятами целый день. За это время каждая команда сформировала тему проекта, с которым они будут работать дальше. Директор Регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева рассказала школьникам о цифровой экономике, включая важность ИТ-грамотности и цифровой гигиены, а также о том, почему всё сейчас работает в «цифре» и о том, как в регионе формируют цифровое будущее.

По её словам, в Тюменской области созданы комфортные условия для развития потенциала талантливых детей и молодёжи, в т.ч. в сфере информационных технологий.

- Образовательные программы направлены на школьников 5-11 классов и формируют у детей навыки в ключевых и востребованных сферах: программирование, робототехника, нейротехнологии и машинное обучение, - подчеркнула Татьяна Беляева.

Работа по развитию ИТ-кадров в Тюменской области ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем является департамент информатизации Тюменской области.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Губернаторская школа – один из этапов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». В её задачи входит формирование инфраструктур поддержки деловой и социальной активности детей, создание новой цифровой образовательной среды и внедрение новых форм наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU