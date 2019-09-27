2019-09-27T16:06:35+03:00
Экономика

Тюменским школьникам рассказали о важности ИТ-грамотности и о цифровой гигиене

Ребятам поведали о цифровой экономике в рамках Губернаторской школы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменским школьникам рассказали о важности ИТ-грамотности и цифровой гигиенеТюменским школьникам рассказали о важности ИТ-грамотности и цифровой гигиене
Изменить размер текста:

Представители департамента информатизации Тюменской области приняли участие в Губернаторской школе, которая открылась на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Задача экспертов – помочь участникам школы в работе над проектами.

Специалисты провели с ребятами целый день. За это время каждая команда сформировала тему проекта, с которым они будут работать дальше. Директор Регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева рассказала школьникам о цифровой экономике, включая важность ИТ-грамотности и цифровой гигиены, а также о том, почему всё сейчас работает в «цифре» и о том, как в регионе формируют цифровое будущее.

По её словам, в Тюменской области созданы комфортные условия для развития потенциала талантливых детей и молодёжи, в т.ч. в сфере информационных технологий.

- Образовательные программы направлены на школьников 5-11 классов и формируют у детей навыки в ключевых и востребованных сферах: программирование, робототехника, нейротехнологии и машинное обучение, - подчеркнула Татьяна Беляева.

Работа по развитию ИТ-кадров в Тюменской области ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем является департамент информатизации Тюменской области.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Губернаторская школа – один из этапов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». В её задачи входит формирование инфраструктур поддержки деловой и социальной активности детей, создание новой цифровой образовательной среды и внедрение новых форм наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часть улицы Кузнецова в Тюмени закроют для движения авто
Китайские предприниматели готовы помочь тюменским коллегам развивать бизнес в Поднебесной
Нового главу следственного отдела назначили в Ялуторовске
Изъяты шприцы: в Тюмени на улице Западносибирской ликвидирован наркопритон
Девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбили в Тюмени
Вышла из дачного дома и пропала: под Тюменью третьи сутки ищут пенсионерку
Памятник Борису Щербине установили в Тюмени
Купил машину вчера: в ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на тюменской трассе
Тюменские автоинспекторы дежурят у школ: пойман пьяный водитель
Рабочий может лишиться свободы из-за пожара на крыше тюменской многоэтажки
Проверить свое здоровье смогут тюменцы в эти выходные в торговом центре
В Тюмени нетрезвый работник завода утонул в зерне
Пьяный омич напал на полицейского на тюменском вокзале
Проходил мимо и застрелил: тюменцу грозят три года тюрьмы за убийство сибирской лайки
Тюменский врач спустился в опасный подвал ради спасения умирающего человека
Есть погибший: на тюменской трассе легковушка на скорости влетела в большегруз
Пьяного тюменца, угнавшего у друга иномарку, обнаружили в Свердловской области
В тюменской многоэтажке загорелась сауна
Приехали: в Тюменской области во время автопробега выявили 29 ВИЧ-инфицированных
От 5 до 15: в Тюмени осуждены члены банды, похищавшей и убивавшей бизнесменов
Райффайзенбанк выдает 40% кредитов онлайн
Криминальная прогулка после работы может стоить двоим тоболякам свободы
Тюменским мужчинам предлагают пройти профилактические осмотры