2019-09-27T15:38:15+03:00
Экономика

Китайские предприниматели готовы помочь тюменским коллегам развивать бизнес в Поднебесной

Делегация Китая побывала с бизнес-миссией в Тюмени
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Китайские предприниматели готовы помочь тюменским коллегам развивать бизнес в ПоднебеснойКитайские предприниматели готовы помочь тюменским коллегам развивать бизнес в Поднебесной
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Китайские предприниматели познакомились с резидентами бизнес-инкубатора Тюменкого технопарка в рамках первого этапа проекта «Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, итогом встречи конце представителей российских и китайских компаний стал обмен контактами и перспектива возможного сотрудничества.

- В Тюменской области созданы благоприятные условия для развития инновационных проектов – налоговые льготы, механизмы имущественной и финансовой поддержки. Надеемся, что благодаря сегодняшней встрече нам удастся вывести сотрудничество с зарубежными партнерами на новый уровень, - отметил исполнительный директор Тюменского технопарка Александр Сакевич.

Руководитель компании Алексей Комов рассказал китайским партнёрам о сервисе для заказа различных видов услуг Wapex. Это мобильное приложение заказа услуг и поиска мастеров, которое является агрегатором исполнителей и заказчиков в Тюменской области.

- С помощью приложения можно вызвать сантехника или мастера на час, заказать няню для ребенка, доставку еды, записаться на маникюр или стрижку, найти специалистов для ремонта в квартире, строительства дома или помощников для организации переезда, - рассказал директор ООО ГК «ИнфоГрадъ» Алексей Комов.

Как отметил глава китайской делегации, такие встречи – хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества. По его словам, в рамках бизнес-миссии в Россию приехали 10 успешных представителей бизнес-сообщества Гуанчжоу, которые готовы помочь тюменским предпринимателям в открытии новых возможностей для бизнеса в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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