2019-09-27T15:09:28+03:00
Происшествия

Изъяты шприцы: в Тюмени на улице Западносибирской ликвидирован наркопритон

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцу, принимавшему на дому наркоманов, грозит 4 года тюрьмы. Фото - pixabay.com.Тюменцу, принимавшему на дому наркоманов, грозит 4 года тюрьмы. Фото - pixabay.com.
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Тюменские полицейские задержали 42-летнего подозреваемого в организации и содержании притона для потребления наркотиков. Мужчина может отправить в колонию на четыре года.

– Полицейские установили, что в квартире по улице Западносибирской фигурант в течение сентября предоставлял возможность употреблять наркотики. Хозяину дома отдавали часть наркотических средств в качестве вознаграждения. В ходе осмотра жилого помещения, в присутствии понятых, сотрудниками полиции изъяты использованные шприцы, а полимерный пакетик, в котором хранилось наркотическое вещество, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Это не первый наркопритон, обнаруженный в регионе в этом месяце. До этого полицейские "накрыли" наркопритон в новостройке по улице Чаркова в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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