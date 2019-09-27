Изъяты шприцы: в Тюмени на улице Западносибирской ликвидирован наркопритон

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-27T15:09:28+03:00

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Тюменские полицейские задержали 42-летнего подозреваемого в организации и содержании притона для потребления наркотиков. Мужчина может отправить в колонию на четыре года.

– Полицейские установили, что в квартире по улице Западносибирской фигурант в течение сентября предоставлял возможность употреблять наркотики. Хозяину дома отдавали часть наркотических средств в качестве вознаграждения. В ходе осмотра жилого помещения, в присутствии понятых, сотрудниками полиции изъяты использованные шприцы, а полимерный пакетик, в котором хранилось наркотическое вещество, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Это не первый наркопритон, обнаруженный в регионе в этом месяце. До этого полицейские "накрыли" наркопритон в новостройке по улице Чаркова в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU