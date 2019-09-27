Нового главу следственного отдела назначили в Ялуторовске

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-27T15:34:27+03:00

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В Ялуторовске новый руководитель отдела Следственного комитета. Мурат Ахметов заступил в должность приказом СК РК от 25 сентября.

Ахметов в 2010 году окончил Тюменский государственный университет. На службу в органы Следственного комитета его приняли на следующий год после окончания учебного заведения. Сначала он трудился в должности следователя следственного отдела по Ленинскому административному округу в Тюмень. После, в 2014 году, его назначили на должность заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому административному округу Тюмень, а через два года – заместителя руководителя следственного отдела по Калининскому АО. В 2018 году был назначен главой Голышмановского межрайонного следственного отдела.

В пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области отметили, что за период работы Мурат Ахметов зарекомендовал себя с положительной стороны. Он неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления, а также председателя СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU