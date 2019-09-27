2019-09-27T16:14:14+03:00
Общество

Часть улицы Кузнецова в Тюмени закроют для движения авто

Это временная мера [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Кузнецова перекроют в Тюмени.Улицу Кузнецова перекроют в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в районе дома № 16 по улице Кузнецова будет временно прекращено движение транспортных средств. Ограничение будет действовать с завтрашнего дня, 28 сентября, до 19 октября.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, решение было принято в связи с устройством сети водоснабжения и канализации у Учебного центра по улице Смоленской. В ведомстве автолюбителей убедительно попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Грибоедова, Смоленской, а также по межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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