Часть улицы Кузнецова в Тюмени закроют для движения авто

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-27T16:14:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в районе дома № 16 по улице Кузнецова будет временно прекращено движение транспортных средств. Ограничение будет действовать с завтрашнего дня, 28 сентября, до 19 октября.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, решение было принято в связи с устройством сети водоснабжения и канализации у Учебного центра по улице Смоленской. В ведомстве автолюбителей убедительно попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Грибоедова, Смоленской, а также по межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU