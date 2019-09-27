2019-09-27T14:19:55+03:00
Общество

Вышла из дачного дома и пропала: под Тюменью третьи сутки ищут пенсионерку

У женщины есть особые приметы
Вадим Бегун
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Пожилую тюменку ищут три дня. Фото - "Белая Сова - Тюмень".Пожилую тюменку ищут три дня. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
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В Тюмени 24 сентября в СНТ «Лесник-2» пропала 75-летняя женщина. Галина Соколова вышла из своего дачного домика, который находится на улице Приозерная, и больше ее никто не видел.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», на связь с родственниками после пропажи пенсионерка не выходила, на глаза местным жителям она тоже не попадалась. Женщина была одета в темно-синюю телогрейку, бордовые брюки, темные резиновые сапоги и белую фуражку. На вид ей около 75-80 лет. Рост 175 сантиметров, среднее телосложение и седые волосы средней длины.

У пенсионерки есть особые приметы: отсутствие зубов, плохое зрение и шрам над бровью от ожога. Если вы видели похожую женщину, свяжитесь с сотрудниками полиции (02/112) или с волонтерами поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» по номеру 8-932-32-39-911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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