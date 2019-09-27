Девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбили в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-27T14:44:43+03:00

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В Тюмени автомобиль «Митсубиси Аутлендер» сбил 24-летнюю девушку. Тюменка, переходившая проезжую часть вне пешеходного перехода, получила ушиб носа.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 26 сентября, в 8.25 на улице Профсоюзной. По информации ГИБДД, это не единственный инцидент, произошедший вчера. Так, на улице Салехардской, 93 около пяти часов вечера автомобиль «ВАЗ» сбил 14-летнего велосипедиста. По предварительным данным, подросток на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил ушиб.

– Около четырех часов дня на 35-м километре автодороги Абатское-Маслянский автомобилем «ВАЗ-21150» также был сбит 11-летний велосипедист. Мальчик двигался по краю проезжей части на велосипеде в попутном направлении с автомобилем, после чего выехал на дорогу в непосредственной близости от транспортного средства. В результате ДТП ребенок получил тяжелую травму, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области, добавив, что детям до 14-летнего возраста запрещено передвигаться по дорогам на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU