2019-09-27T13:32:57+03:00
Происшествия

Купил машину вчера: в ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на тюменской трассе

Поездка на приобретенном авто стоила местному жителю жизни
Вадим Бегун
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Тюменец погиб на только что купленном авто. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменец погиб на только что купленном авто. Фото - "ЧС Тюмень".
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Тюменец, трагически погибший сегодня, 27 сентября, утром на тюменской трассе, приобрел автомобиль накануне. На ней мужчина ехал из областного центра в Ишим.

– Водитель «Мазды», столкнувшейся сегодня на 43-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск с большегрузом «Рено», получил водительское удостоверение 20 сентября этого года, то есть ровно неделю назад. Напомним, предварительно, японская иномарка выехала на встречную полосу. От удара фура опрокинулась в кювет, 45-летний водитель грузовика получил травму. Виновник аварии погиб, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что 21-летний погибший, житель Ишима, накануне приобрел автомобиль в Тюмени. Сегодня он отправился домой на купленной машине.

ГИБДД настоятельно рекомендует начинающим автомобилистам с небольшим стажем и опытом вождения не совершать загородных и дальних поездок. Это опасно из-за отсутствия твердых навыков управления автомобилем и ориентации на незнакомых участках дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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