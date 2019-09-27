В Тюмени нетрезвый работник завода утонул в зерне

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-27T11:46:20+03:00

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Несчастный случай произошел в тюменском АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северное Зауралье». Мужчина отправился на обед, но по пути утонул в зерне.

Работникам завода дали производственное задание, и механик отправил своего помощника на обед. Однако позже выяснилось, что на обед мужчина не пришел.

– После неудачной попытки дозвониться до него механик подошел к бункеру и увидел среди зерна фрагмент спецовки пропавшего. Дав команду находящимся рядом людям откопать из-под зерна работника, он побежал останавливать процесс загрузки сушилок. Пострадавшего вытащили, однако пульс уже не прощупывался. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области, добавив, что работник в этот день употреблял алкоголь.

В ходе расследования были установлены причины несчастного случая, которые характеризуются неудовлетворительной организацией производства работ. По результатам расследования комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU