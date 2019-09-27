Проходил мимо и застрелил: тюменцу грозят три года тюрьмы за убийство сибирской лайки

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-27T10:58:57+03:00

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В Вагайском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Супра. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным, которое повлекло его гибель.

– Из материалов уголовного дела следует, что около полуночи 21 августа этого года мужчину домой не пустила супруга. Он взял ружье и пошел к брату, чтобы его показать. Проходя мимо дома тещи, застрелил ее собаку – сибирскую лайку, которая находилась возле хлева на привязи, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утвержден обвинительный акт, материалы дела направлены мировому судье. Мужчина может отделаться штрафом в размере 80 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов. Однако его может ждать и более суровое наказание, вплоть до лишения свободы на трех лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, в середине августа в тюменском селе Муллаши местный житель застрелил собаку прямо на глазах у ребенка. Животное умерло на руках у мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU