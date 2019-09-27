2019-09-27T12:10:37+03:00
Здоровье

Проверить свое здоровье смогут тюменцы в эти выходные в торговом центре

Акция проводится совершенно бесплатно
Вадим Бегун
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Тюменцы проверят свое здоровье в ТРЦ. Фото - Тамара Шаргина.Тюменцы проверят свое здоровье в ТРЦ. Фото - Тамара Шаргина.
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В честь Всемирного дня сердца, 29 сентября в Тюмени пройдут акции, посвященные профилактике факторов риска развития сердечно сосудистых заболеваний. С 12.00 до 14.00 часов в ТРЦ «Сити Молл» местные жители могут проконсультироваться у специалистов по профилактической медицине.

– Все желающие смогут измерить давление и пульс, проверить уровень сахара, пройти диагностику на кардиовизоре и ЭКГ. По результатам исследований можно будет сразу получить консультацию врачей. Специалисты научат правильно измерять артериальное давление. Мероприятие будет полезно и тем, кто хочет научиться оказывать первую помощь, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы №1 Тамара Шаргина.

В рамках мероприятия пройдет творческий мастер-класс для детей от проекта «Краски жизни». Пока родители проверяют свои «сердечные» показатели, дети смогут сделать им интересную тематическую поделку своими руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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