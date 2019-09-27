2019-09-27T13:06:20+03:00
Общество

Тюменские автоинспекторы дежурят у школ: пойман пьяный водитель

Гаишники контролируют правила перевозки детей
Вадим Бегун
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Гаишники дежурят у тюменских школ. Фото - ГИБДД Тюменской области.Гаишники дежурят у тюменских школ. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Сотрудники тюменского ГИБДД в утренние часы несут службу у школ и детских садов, контролируя соблюдение правил перевозки детей. За одно лишь сегодняшнее утро выявлено шесть нарушений подобного характера.

Так, в ходе дежурства инспекторы остановили пьяного автомобилиста, который ехал мимо школы №63 в момент, когда дети массово шли в образовательное учреждение. Показания алкотестера 19-летнего автомобилиста составили 0,74 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– В поселке Винзили у детского сада выявлено одно нарушение при перевозке малыша без удерживающего устройства. У детского сада в селе Нижняя Тавда – еще три факта неправильной перевозки детей, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 21 нарушение правил перевозки детей в легковых автомобилях. Автоинспекторы пытаются объяснить родителям, чем опасны для их чад поездки без удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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