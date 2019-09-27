Есть погибший: на тюменской трассе легковушка на скорости влетела в большегруз

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-27T10:11:23+03:00

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В Тюменской области сегодня, 27 сентября, утром произошли две страшные аварии. В обоих случаях водители погибли на месте ДТП.

В десятом часу на 43-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Мазда» и большегруз. Предварительно, японская иномарка выехала на встречную полосу. Водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, его личность в настоящее время устанавливается.

– От удара фура опрокинулась в кювет, водитель грузовика получил травму. На месте инцидента работают наши сотрудники: они обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта по федеральной автодороге, – рассказала пресс-секретарь управления Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

Она сообщила об еще одной аварии, которая произошла сегодня. На 44-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск улетел в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-21013. По предварительным данным, водитель не смог выбрать безопасную скорость, в результате чего зацепил обочину, машина опрокинулась. 39-летнего автомобилиста выбросило из салона «Лады», он погиб. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU