2019-09-27T09:46:22+03:00
Происшествия

Пьяного тюменца, угнавшего у друга иномарку, обнаружили в Свердловской области

По факту неправомерного завладения автотранспортом возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец угнал у друга авто и отправился к любимой. Фото - pixabay.com.Тюменец угнал у друга авто и отправился к любимой. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени местный житель угнал у друга иномарку. После алкогольных возлияний ему вздумалось навестить подругу. Только вот живет она в Свердловской области.

– В ночь происшествия двое товарищей распивали алкогольные напитки. Спустя время гость уснул, а хозяин квартиры решил воспользоваться его автомобилем «Хонда Цивик», чтобы добраться до подруги в одно из сел Свердловской области. Проснувшись, хозяин транспортного средства обнаружил пропажу и обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали безработного 37-летнего жителя областной столицы. Угнанный автомобиль обнаружен в Свердловской области, в настоящее время транспорт возвращен законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, угонщик может сесть в тюрьму на пять лет. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24