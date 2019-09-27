Пьяного тюменца, угнавшего у друга иномарку, обнаружили в Свердловской области

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-27T09:46:22+03:00

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В Тюмени местный житель угнал у друга иномарку. После алкогольных возлияний ему вздумалось навестить подругу. Только вот живет она в Свердловской области.

– В ночь происшествия двое товарищей распивали алкогольные напитки. Спустя время гость уснул, а хозяин квартиры решил воспользоваться его автомобилем «Хонда Цивик», чтобы добраться до подруги в одно из сел Свердловской области. Проснувшись, хозяин транспортного средства обнаружил пропажу и обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали безработного 37-летнего жителя областной столицы. Угнанный автомобиль обнаружен в Свердловской области, в настоящее время транспорт возвращен законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, угонщик может сесть в тюрьму на пять лет. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU