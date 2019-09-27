Тюменский врач спустился в опасный подвал ради спасения умирающего человека

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-27T10:34:49+03:00

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Врач скорой медицинской помощи Тюмени Игорь Мальцев совершил геройский поступок: он спустился в подвал, где лежали два умирающих от запаха краски человека. Благодаря его решительным действиям один тюменец был спасен.

Трагичный случай произошел поздним вечером 29 июля. В погребе, который находился под гаражом, местная жительница обнаружила своего отца без сознания и позвала мужа, чтобы тот спас родственника. Однако тот тоже почувствовал себя плохо и упал на своего тестя, «угорев» от краски.

– Сотрудники МЧС должны были приехать с минуты на минуту и извлечь пострадавших, но ждать их прибытия медик не стал – молодой мужчина был в большой опасности, он погибал. Приняв меры безопасности, врач Игорь Мальцев спустился в подвал. С ним был кислородный баллон и маска, которую он надел на задыхающегося мужчину, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

37-летнего пострадавшего позже достали на поверхность и в экстренном порядке эвакуировали в областную клиническую больницу №1. Его родственника спасти не удалось, несмотря на то, что медики в течение получаса его реанимировали.

ИСТОЧНИК KP.RU