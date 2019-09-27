В тюменской многоэтажке загорелась сауна

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-27T09:22:58+03:00

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Сегодня, 27 сентября, в Тюмени в многоэтажке на улице Северной произошел пожар. По словам очевидцев происшествия, горела сауна, которая находится на девятом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 06.54, через четыре минуты на место прибыли первые подразделения спасателей. В тушении пожара принимали участие 13 единиц спецтехники и 31 человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать в 7.37 минут. Было эвакуировано 20 жителей дома, еще пять человек спасены, передает «МегаТюмень».

– В результате пожара пострадало помещение на площади 40 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что в настоящее время причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU