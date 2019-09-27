2019-09-27T08:59:50+03:00
Здоровье

Приехали: в Тюменской области во время автопробега выявили 29 ВИЧ-инфицированных

В регионе увеличилось число зараженных граждан в возрасте старше 50 лет
Вадим Бегун
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Во время тюменского велопробега были выявлены ВИЧ-инфицированные. Фото - Центр профилактики и борьбы со СПИД.Во время тюменского велопробега были выявлены ВИЧ-инфицированные. Фото - Центр профилактики и борьбы со СПИД.
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В Тюменской области подведены итоги первого областного профилактического автопробега «5 городов против ВИЧ», который прошел через Тюмень, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тобольск. В рамках его было выявлено 29 ВИЧ-положительных местных жителей.

Как отметили в Центре профилактики и борьбы со СПИД, всего за неделю было протестировано 2522 тюменца. Каждый 87 результат теста оказался положительным.

– На 1 сентября в регионе проживало 17 757 ВИЧ-положительных тюменца, что составляет 1,2% всего населения региона. За 8 месяцев 2019 года в области было зарегистрировано 1078 случаев ВИЧ-инфекции, это меньше на 7,6%, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые получается ситуация, когда половой путь передачи вдвое выше наркотического пути передачи ВИЧ-инфекции. Самое большое количество выявленных тюменцев составляют граждане в возрасте 30-39 лет (42,4%). Увеличилось число выявленных ВИЧ-положительных граждан в возрасте старше 50 лет, – рассказали в Центре.

Там добавили, что количество вновь выявленных подростков и молодых людей продолжает падать. Так, в этом году их число составило чуть более 1% от всех заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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