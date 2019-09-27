2019-09-27T08:12:12+03:00
Общество

Райффайзенбанк выдает 40% кредитов онлайн

Рост доли онлайн-канала в привлечении клиентов стал результатом значительных изменений в витрине кредитных продуктов онлайн-банка
Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - Райффайзенбанк.Фото - Райффайзенбанк.
Изменить размер текста:

В период с января по июль 2019 года более 40% потребительских кредитов были выданы клиентам с использованием Райффайзен-Онлайн. Это в 2.5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост доли онлайн-канала в привлечении клиентов стал результатом значительных изменений, произошедших в витрине кредитных продуктов онлайн-банка. В мае этого года в Райффайзен-Онлайн стала доступна функция обмена документами с цифровой подписью. Теперь клиенты могут подтвердить доход и обновить персональные данные, не приходя в банк. Данные клиента при заполнении заявки подтягиваются автоматически, а предварительное решение по выдаче кредита или кредитной карты принимается в течение нескольких минут.

- Наши клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн для получения кредитных продуктов. Это удобно и быстро. В ближайшее время в нашем мобильном банке станет еще больше важных и удобных функций и сервисов, - рассказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк сообщал о том, что Райффайзен-Онлайн вошел в пятерку лучших онлайн-банков по версии MarksWebb.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменской многоэтажке загорелась сауна
Приехали: в Тюменской области во время автопробега выявили 29 ВИЧ-инфицированных
От 5 до 15: в Тюмени осуждены члены банды, похищавшей и убивавшей бизнесменов
Криминальная прогулка после работы может стоить двоим тоболякам свободы
Тюменским мужчинам предлагают пройти профилактические осмотры
Потерял полмиллиона: мошенники продолжают обманывать тюменских пенсионеров
На улицах Газовиков и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 сентября в Тюмени: снова без осадков
Тюмень на целую неделю превратится в «цифровую столицу» региона
В Ялуторовске реконструируют стадион, а в Аромашево благоустроят территорию Дома детского творчества
В Тюмени пройдёт молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири
Тюменских восьмиклассников научили решать нестандартные практические задачи
В Тюменской области состоялась ярмарка вакансий для пожилых людей
Предпринимателей Тюменской области научат продвигать бизнес в интернете
В Тюменской области выбрали «Самый танцующий коллектив» среди сотрудников детсадов
Зарегистрировать рождение малыша теперь можно в тюменском роддоме
Тюменца, двигавшегося по пешеходному переходу на красный, сбила машина
Тюменец пытался дать взятку ростовскому сотруднику ДПС, но тот не взял
В Тюмени выявят самых быстрых чиновников
Пятые сутки в Тюмени ищут 15-летнюю девушку
Стерлядь, нельма, язь: тоболяк выудил из Ишима уголовное дело
Тюменская набережная – самое посещаемое туристами место в регионе
В Тюмени продолжается отлов бродячих собак
Таксиста, чья пассажирка серьезно пострадала в ДТП, осудят в Тюмени
В Тюмени на выходных будет лить "замерзающий" дождь