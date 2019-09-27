Криминальная прогулка после работы может стоить двоим тоболякам свободы

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-27T07:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Два тоболяка решили после работы выпить и прогуляться. Во время прогулки им пришла безумная идея, которая может довести их до тюрьмы.

– Фигуранты вместе работают. После трудового дня они выпили спиртное и отправились на прогулку. Увидев припаркованные автомобили возле одного из домов, злоумышленники решили похить из них ценное имущество для продажи. Два аккумулятора мужчины сдали в комиссионный магазин, выручив при этом 900 рублей. Автомагнитолы же были изъяты, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что 18-летние подозреваемые свою вину признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Парни могут попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU