2019-09-27T07:43:41+03:00
Происшествия

Криминальная прогулка после работы может стоить двоим тоболякам свободы

Мужчины похищали имущества из автомобилей
Вадим Бегун
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Два тоболяка обворовывали автомобили. Фото - pixabay.com.Два тоболяка обворовывали автомобили. Фото - pixabay.com.
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Два тоболяка решили после работы выпить и прогуляться. Во время прогулки им пришла безумная идея, которая может довести их до тюрьмы.

– Фигуранты вместе работают. После трудового дня они выпили спиртное и отправились на прогулку. Увидев припаркованные автомобили возле одного из домов, злоумышленники решили похить из них ценное имущество для продажи. Два аккумулятора мужчины сдали в комиссионный магазин, выручив при этом 900 рублей. Автомагнитолы же были изъяты, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что 18-летние подозреваемые свою вину признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Парни могут попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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