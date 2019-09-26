2019-09-26T20:18:53+03:00
Общество

В Ялуторовске реконструируют стадион, а в Аромашево благоустроят территорию Дома детского творчества

Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске реконструируют стадион, а в Аромашево благоустроят территорию Дома детского творчестваВ Ялуторовске реконструируют стадион, а в Аромашево благоустроят территорию Дома детского творчестваФото: Татьяна Коркина
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств на реконструкцию стадиона в Ялуторовске и благоустройство территории Дома детского творчества в Аромашевском районе. Как сообщили в пресс-службе главы региона, распоряжение подписано на заседании президиума регионального правительства.

Проектная документация на реконструкцию стадиона в Ялуторовске по ул. Кармелюка, 13 уже подготовлена за счёт средств местного бюджета. В следующем году строители планируют реализовать первую очередь проекта. А именно: выполнить устройство трибун, подготовить внутренние и наружные инженерные сети и системы освещения. Во время реализации второй очереди планируется обустроить стадион и спортивные площадки, а также установить дорожные знаки и малые архитектурные формы.

В Аромашевском районе благоустроят прилегающую территорию сельского Дома детского творчества. Строители отремонтируют асфальтобетонное покрытие, системы электроосвещения, установят разметки и защитные ограждения. Благодаря благоустройству жители села смогут комфортно отдыхать, проводить культурно-массовые мероприятия и занятия воспитанников объединения «Безопасное колесо» на территории Дома творчества.

Решение о необходимости благоустройства губернатор Александр Моор принял во время поездки в Аромашево. Глава региона осмотрел Дом и встретился с юными инспекторами дорожного движения, которые не единожды представляли Тюменскую область и становились победителями на международных и российских соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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