В Тюменской области состоялась ярмарка вакансий для пожилых людей

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-26T19:17:08+03:00

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Ярмарка вакансий для пожилых людей, организованная в рамках акции «Пусть осени жизни будет золотой», прошла сегодня, 26 сентября, в центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, благодаря ярмаркам вакансий у соискателей появляется возможность лично пообщаться с несколькими работодателями в одном месте.

Ярмарка собрала более десяти предприятий-работодателей, которые готовы принять на работу людей пенсионного и предпенсионного возраста по различным специальностям. Соискатели смогли оставить работодателям своё резюме, обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на интересные им должности.

Также сегодня состоялся информационно-консультативный приём пожилых граждан. Специалисты рассказали им о государственных услугах, которые оказывает служба занятости населения, в т.ч. по подбору подходящих вариантов трудоустройства, повышению квалификации и профессиональной подготовки. Так, граждане предпенсионного возраста могут пройти переобучение и повысить квалификацию при содействии центров занятости в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Благодаря участию в программе предпенсионеры могут совершенно бесплатно повысить квалификацию, которая необходима для выполнения профессиональных задач. Также можно приобрести дополнительные навыки и обучиться цифровым компетенциям. Модули, которые обучают основам цифровой грамотности – дополнение к образовательным программам, на которые направляются граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU