Предпринимателей Тюменской области научат продвигать бизнес в интернете

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-26T18:51:31+03:00

Изменить размер текста: A A

При поддержке Правительства Тюменской области стартует образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых граждан «Курс «Продвижение в интернете». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, курс разработан АО «Деловая среда», фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», «Мой бизнес» и ТРО «Деловая Россия».

Основная цель проекта – развитие и рост субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюменской области. В течение месяца участники программы примут участие в четырёх живых лекциях и четырёх вебинарах от ведущих экспертов и действующих предпринимателей. А ещё получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своего предприятия.

В рамках обучения участники научатся создавать полезный контент для привлечения клиентов, вести бизнес-аккаунт и продвигать бренд в соцсетях, вести контекстную и таргетированную рекламу, оценивать эффективность рекламных кампаний и регулярно готовить новые полезные материалы.

Программа стартует 30 сентября в Тюменском технопарке. Спикерами выступят основатель компании TakeOutMarketing Кирилл Шишлов, журналист Ксения Суворова, системный интернет-маркетолог Екатерина Шукалова, директор Агентства продающих текстов Дмитрий Кот, генеральный и коммерческий директор рекламного агентства NÉRPA agency (ООО «ЯБренд») Ренат Янбеков, предприниматель Анна Чернуха, эксперт Яндекса по обучению Алексей Иванов.

Участие в проекте бесплатное, количество мест ограничено. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте. Тренинг проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU