2019-09-26T18:28:00+03:00
Общество

В Тюменской области выбрали «Самый танцующий коллектив» среди сотрудников детсадов

В областном конкурсе приняли 35 организаций со всего региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области выбрали «Самый танцующий коллектив» среди сотрудников детсадовВ Тюменской области выбрали «Самый танцующий коллектив» среди сотрудников детсадов
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В Тюменской области состоялся финал областного хореографического конкурса среди сотрудников дошкольных образовательных организаций «Самый танцующий коллектив». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в 2019 году в конкурсе приняли 35 организаций или 350 человек из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Юргинского, Армизонского, Казанского, Заводоуковского, Тюменского, Упоровского и Ярковского районов. Каждая организация создала свой танцевальный ансамбль, в который вошли педагоги и другие сотрудники детсадов.

На суд жюри и виртуальных зрителей на электронной площадке портала «Детские сады Тюменской области» участники представили 35 танцевальных композиций. Оценивать выступления предстояло профессиональному жюри. В него вошли: профессор кафедры спортивного и современного танца ТГАКИСТ Вероника Соболь, многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографического искусства Александр Овчинников, художественный руководитель детской хореографической студии Государственного ансамбля танца «Зори Тюмени» Александр Арцер и другие.

По словам заведующий сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Натальи Гребёнкиной, танцевальный творческий конкурс - значимое событие в жизни коллективов дошкольных организаций.

- В созданные хореографические ансамбли влились люди разных профессий, работающие в детских садах, смогли раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, - отметила она.

Со списком победителей конкурса можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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