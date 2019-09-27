2019-09-27T07:00:28+03:00
Здоровье

Тюменским мужчинам предлагают пройти профилактические осмотры

Предварительная запись не понадобится
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменским мужчинам предлагают пройти профилактические осмотры.Тюменским мужчинам предлагают пройти профилактические осмотры.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени в субботу, 28 сентября, во всех территориальных поликлиниках вновь пройдет профилактическая акция «Доктор с вами», которая разработана специально для мужчин. В этот день для сильной половины жителей областного центра будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний.

Мужчинам старше 40 лет предложат сдать анализ крови на простатспецифический антиген, пройти УЗИ органов малого таза (по показаниям), а также получить консультацию медицинского специалиста.

– Для участия не нужна предварительная запись. Пациенты, которые обслуживаются в больнице «Водников» и АО «Здоровье» могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8, – рассказала пресс-секретарь комитета здравоохранения администрации города Тюмени Ксения Лучинина.

В ведомстве добавили, что всю информацию о предстоящих профилактических акциях «Доктор с вами» можно узнать на официальных страницах комитета в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменской многоэтажке загорелась сауна
Приехали: в Тюменской области во время автопробега выявили 29 ВИЧ-инфицированных
От 5 до 15: в Тюмени осуждены члены банды, похищавшей и убивавшей бизнесменов
Райффайзенбанк выдает 40% кредитов онлайн
Криминальная прогулка после работы может стоить двоим тоболякам свободы
Потерял полмиллиона: мошенники продолжают обманывать тюменских пенсионеров
На улицах Газовиков и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 сентября в Тюмени: снова без осадков
Тюмень на целую неделю превратится в «цифровую столицу» региона
В Ялуторовске реконструируют стадион, а в Аромашево благоустроят территорию Дома детского творчества
В Тюмени пройдёт молодёжный форум инвалидов Урала и Сибири
Тюменских восьмиклассников научили решать нестандартные практические задачи
В Тюменской области состоялась ярмарка вакансий для пожилых людей
Предпринимателей Тюменской области научат продвигать бизнес в интернете
В Тюменской области выбрали «Самый танцующий коллектив» среди сотрудников детсадов
Зарегистрировать рождение малыша теперь можно в тюменском роддоме
Тюменца, двигавшегося по пешеходному переходу на красный, сбила машина
Тюменец пытался дать взятку ростовскому сотруднику ДПС, но тот не взял
В Тюмени выявят самых быстрых чиновников
Пятые сутки в Тюмени ищут 15-летнюю девушку
Стерлядь, нельма, язь: тоболяк выудил из Ишима уголовное дело
Тюменская набережная – самое посещаемое туристами место в регионе
В Тюмени продолжается отлов бродячих собак
Таксиста, чья пассажирка серьезно пострадала в ДТП, осудят в Тюмени
В Тюмени на выходных будет лить "замерзающий" дождь