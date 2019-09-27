Тюменским мужчинам предлагают пройти профилактические осмотры

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-27T07:00:28+03:00

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В Тюмени в субботу, 28 сентября, во всех территориальных поликлиниках вновь пройдет профилактическая акция «Доктор с вами», которая разработана специально для мужчин. В этот день для сильной половины жителей областного центра будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний.

Мужчинам старше 40 лет предложат сдать анализ крови на простатспецифический антиген, пройти УЗИ органов малого таза (по показаниям), а также получить консультацию медицинского специалиста.

– Для участия не нужна предварительная запись. Пациенты, которые обслуживаются в больнице «Водников» и АО «Здоровье» могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8, – рассказала пресс-секретарь комитета здравоохранения администрации города Тюмени Ксения Лучинина.

В ведомстве добавили, что всю информацию о предстоящих профилактических акциях «Доктор с вами» можно узнать на официальных страницах комитета в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU