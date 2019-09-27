На улицах Газовиков и Щербакова в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-27T05:40:36+03:00

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 26 сентября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Белинского и Таврической, на улице Таврической в районе дома № 2, а также на улице Ямской в районе остановки «Дом обороны». Кроме того, обесточат светофоры и на пересечении улиц Щербакова и Солнечного проезда, на улице Газовиков в районе школы № 43 и в районе дома № 30, а также на пересечении улиц Щербакова и Газовиков. Произойдет это с 9.00 до 17.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU