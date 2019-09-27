Погода на 27 сентября в Тюмени: снова без осадков

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-27T05:01:03+03:00

Сегодня в Тюмени не будет осадков. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 27 сентября, первая половина дня в Тюмени будет ясной, а после обеда появятся облака. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем потеплеет до 5 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +6. Вечером столбик термометра опустится до отметки +1 градусов. В этот день ожидается юго-западный, 1-3 метра в секунду.

27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть «сдвинут» в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: «Воздвиженье осень навстречу зиме двигает».

ИСТОЧНИК KP.RU