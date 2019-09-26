2019-09-26T15:35:46+03:00
Происшествия

Тюменца, двигавшегося по пешеходному переходу на красный, сбила машина

Мужчина получил травму лба
Вадим Бегун
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Тюменец получил травму лба в ДТП. Фото - ГИБДД Тюменской области.Тюменец получил травму лба в ДТП. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Пешеходы ежедневно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий в Тюмени. Накануне, 25 сентября, на пешеходном переходе на улице Пермякова, 56 автомобиль «Рено Логан» сбил 40-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП он получил травмы плеча, лба и голени.

В управлении Госавтоинспекции рассказали об еще двух вчерашних инцидентах, в которых пострадали пешеходы. Так, около шести часов вечера на третьем километре Салаирского тракта «ВАЗ-21099» сбил 43-летний мужчину, который двигался по краю дороги. Он получил травму позвоночника, а водитель, между тем, скрылся с места происшествия.

10-летний велосипедист в 18.45 минут был сбит отечественным авто на улице Лизы Чайкиной, 26 в Ялуторовске. По предварительным данным, ребенок пересекал дорогу вблизи от пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик получил рвано-ушибленную травму головы и ушиб грудного отдела позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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