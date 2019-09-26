Зарегистрировать рождение малыша теперь можно в тюменском роддоме

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-26T16:07:32+03:00

В Тюмени зарегистрировать рождение малыша теперь можно в роддоме. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

С начала этой недели тюменский загс осуществляет государственную регистрацию записей актов гражданского состояния в местном Перинатальном центре и Родильном доме №2. В медучреждениях можно зарегистрировать рождение, установить отцовство, а также заключить брак.

По информации комитета загс администрации города Тюмени, за четыре дня уже зарегистрировано 63 акта рождения и два акта об установлении отцовства. Сотрудники комитета загс работают: в понедельник – четверг: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; в пятницу: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов; суббота и воскресенье – выходные дни.

Получить консультацию можно в отделе регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени комитета загс администрации города Тюмени по телефону: 8 (3452) 68-36-09.

ИСТОЧНИК KP.RU